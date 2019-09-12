Очередной полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф передали военным досрочно. Это первая партия в 2019 году, уточняет производитель Концерн ВКО Алмаз-Антей. Церемония передачи состоялась на полигоне Капустин Яр, что в Астраханской области. Военные сразу провели контрольные пуски ракет по учебным целям.

Очередной полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" передали военным досрочно. Это первая партия в 2019 году, уточняет производитель "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".Церемония передачи состоялась на полигоне "Капустин Яр", что в Астраханской области. Военные сразу провели контрольные пуски ракет по учебным целям, пишет агентство ТАСС.Также 12 сентября на полигоне Телемба в Бурятии прошла тренировка зенитчиков Восточного военного округа. ЗРК С-400 и С-300 выпустили по мишеням 10 ракет.Зенитчики ВВО выполнили около 10 боевых пусков по ракетам-мишеням из зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и С-300 на специализированном полигоне Телемба в Республике Бурятия#Минобороны #МинистерствоОбороны #Армия #АрмияРФ #АрмияРоссии #С400 #С300 #Триумф pic.twitter.com/nbyi2SqHxP— Минобороны России (@mod_russia) 12 сентября 2019 г.С-400 "Триумф" – зенитный ракетный комплекс большой дальности. Он способен заметить летательный аппарат противника на расстоянии до 600 километров и уничтожить на дальности до 400 километров.