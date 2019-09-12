Ространснадзор назвал причины крушения прогулочного катера Камелот. Как напоминает ГТРК Дон-ТР, тогда погибла жительница Ростовской области.

Ространснадзор назвал причины крушения прогулочного катера "Камелот". Как напоминает ГТРК "Дон-ТР", тогда погибла жительница Ростовской области.ЧП произошло 5 сентября под Судаком. Катер опрокинулся недалеко от мыса Толстый. Как передает Крыминформ, ссылаясь на Ространснадзор, изначальной причиной крушения стала плохая погода — на море был шторм, дул сильный ветер. Кроме того, на судне был небольшой перевес — не двенадцать, как положено, а тринадцать человек. Таким образом, допустимая норма была превышена.Тело пропавшей после крушения пассажирки спасатели нашли на следующий день. Уголовное дело было возбуждено 6 сентября.