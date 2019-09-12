Историк моды Александр Васильев недоволен нарядами звезд. Особо от кутюрье досталось вокалисту Сергею Лазареву.

Историк моды Александр Васильев недоволен нарядами звезд. Особоот кутюрье досталось вокалисту Сергею Лазареву.Васильев раскритиковал образы, которые знаменитости выбралидля появления на "Новой волне". Многие отечественные артисты оченьрасстроили модельера.Например, Сергея Лазарева историк моды сравнил с "гномом-коротконожкой".А все из-за неудачных брюк, которые выбрал певец. По словам кутюрье, сочетаниетемных обтягивающих брюк с низким седалищным швом вкупе с белыми кроссовками визуальноукоротили ноги стройного артиста.Такой же модный промах допустил исполнитель Дима Билан.Васильев говорит, что такие штаны никому не идут."Зачем так укорачивать ноги? Да, мода такая. Но необязательно же ей следовать! Светлые брюки смотрятся выигрышно. Дима настолькостроен, что ему не нужно зрительно себя худить", – рассудилМодельер не забыл и о девушках. Певице Наталье Подольскойдосталась своя порция критики. Вокалистку распекли за капроновые гольфы,которые она надела под летнюю обувь. Кутюрье отмечает, что это "уделпенсионерок".Синее платье певицы Юлии Савичевой Васильеву тоже не понравилось. "Стиль наряда – в духе певицы Валентины Толкуновой", – сказалкутюрье. Артистка слишком молода для нарядов такого фасона.Досталось и певице Нюше.Знаменитость сделала высокую прическу из накладных волос. "Мне кажется, что безтакой сложной прически, слишком объемной и массивной, Нюша выглядела бысимпатичней", – цитирует .