Сеть Healthy Food, которая специализируется на продажах продуктов здорового питания, закрыла свое производство. Соответствующее заявление сделано после опубликования Роспотребнадзором результатов исследования продукции.

Сеть Healthy Food, которая специализируется на продажах продуктов здорового питания, закрыла свое производство. Соответствующее заявление сделано после опубликования Роспотребнадзором результатов исследования продукции.Ранее в среду, 11 сентября, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала результаты проверки Healthy Food. Ведомство выяснило причину массового отравления людей — ей стала сальмонелла. Кишечную инфекцию обнаружили в курином филе, смывах с объектов окружающей среды, а также у двух работников цеха.В Healthy Food заявили, что в настоящее время цех по производству "Хэлфи Фуд Продакшен" закрыт. Теперь вся продукция, представленная компанией в сети, будет поставляться от внешних производителей, согласованных с Роспотребнадзором.Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение Healthy Food, в результате отравлений было выявлено 66 случаев с диагнозом сальмонеллез. На сегодня компания урегулировала 85 процентов претензий, общая сумма выплат потребителям превысила 2,5 миллиона рублей.Массовое отравление продукцией Healthy Food зафиксировано в июле нынешнего года. Установлено, что пострадавшие приобретали еду в вендинговых аппаратах. Около 90 человек пострадали.