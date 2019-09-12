Соединенные Штаты одобрили военную помощь Украине в размере 140 миллионов долларов. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Соединенные Штаты одобрили военную помощь Украине в размере 140 миллионов. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, сообщает агентство ТАСС.Напомним, Штаты уже передали Украине партию противотанковых ракетных комплексов Javelin, стоимость которых оценивается в 47 миллионов долларов. Кроме того, в апреле 2019 года ВСУ получили 35 бронеавтомобилей Hummer. Еще раньше сообщалось о поставке приборов ночного видения на общую сумму около 6 миллионов долларов.