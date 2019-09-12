Нацсовет Федерального собрания Швейцарии проголосовал за предоставление двухнедельного отпуска для отцов по уходу за новорожденным.

Нацсовет Федерального собрания Швейцарии проголосовал за предоставление двухнедельного отпуска для отцов по уходу за новорожденным, передает РИА Новости.Ранее в пресс-службе Европарламента (ЕП) сообщили, что ЕП и Советом Евросоюза предварительно одобрено предложение Еврокомиссии о введении в странах-членах ЕС обязательного единовременного отпуска для отцов по уходу за новорожденными сроком не менее десяти рабочих дней​​​.В большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, отпуск отцу при рождении ребенка уже узаконен, однако его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны. В Швейцарии, которая не входит в ЕС, нет отпуска по отцовству или отпуска по уходу за ребенком.Согласно новой инициативе, мужчина сможет можно взять отпуск по уходу за новорожденным в течение шести месяцев после рождения ребенка в форме отдельных дней или весь целиком. Десятидневный отпуск будет финансироваться из пособий по потере дохода, а для этого потребуется 230 миллионов швейцарских франков в год. При этом максимальная сумма пособия в день составит 196 франков.