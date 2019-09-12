В Ярославле начали доследственную проверку по факту пожара в школе №29. Напомним, возгорание произошло накануне в одном из классов на втором этаже здания.

В Ярославле начали доследственную проверку по факту пожара в школе №29. Напомним, возгорание произошло накануне в одном из классов на втором этаже здания.Как сообщило ГТРК "Ярославия" руководство образовательного учреждения, в тот момент никого из детей в помещении не было. Сигнализация сработала сразу же, и к приезду пожарных из школы успели вывести более пятиста человек. Спасатели ликвидировали возгорание за пятнадцать минут. В классе только успел сгореть шкаф и закоптились стены.В МЧС заявили, что ЧП могло произойти из-за короткого замыкания техники или проводки. Прдествители СК и криминалисты уж осмотрели провели осмотр места происшествия. Точная причина возгорания будет установлена в ближайшее время.