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<a href="https://33live.ru/novosti/12-09-2019-skoro-rozhat-broshennuyu-bogomolovym-moroz-snyali-s-ogromnym-zhivotom.html" target="_blank">Скоро рожать: брошенную Богомоловым Мороз сняли с огромным животом</a> - Пока СМИ со смаком муссируют данные о скорой свадьбе Константина Богомолова и Ксении Собчак, в Сети появилось фото его бывшей жены, актрисы Дарьи Мороз. Артистку сняли с большим животом.