Российского певца, поэта и музыканта Александра Розенбаума прооперировали в одной из столичных клиник. Отмечается, что у артиста диагностирована онкология. Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о состоянии здоровья Розенбаума.

Российского певца, поэта и музыканта Александра Розенбаума прооперировали в одной из столичных клиник. Отмечается, что у артиста диагностирована онкология.Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о состоянии здоровья Розенбаума. Супруга артиста рассказывала, что у мужа все в порядке и он находится не в больнице, но впоследствии продюсер исполнителя подтвердила информацию об операции.Как сообщает агентство городских новостей "Москва", в Московском научно-исследовательском онкологическом имени П. А. Герцена рассказали о состоянии артиста. В медицинских кругах подтвердили, что у Александра Розенбаума была диагностирована онкология. В настоящее время он успешно перенес операцию по удалению опухоли.Представители артиста, в свою очередь, опровергают данную информацию. В офисе певца рассказали, что Александра Яковлевича не оперировали.