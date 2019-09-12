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<a href="https://33live.ru/novosti/12-09-2019-sobchak-o-venchanii-s-bogomolovym-kogda-eshhe-v-cerkov-zajdesh-v-korone.html" target="_blank">Собчак о венчании с Богомоловым: Когда еще в церковь зайдешь в короне?</a> - Завтра, 13 сентября, состоится свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Помимо этого влюбленные решили обвенчаться.