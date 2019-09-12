Пресс-секретарь столичного управления Федеральной службы исполнения наказания Сергей Цыганков объяснил нахождение заключенных в неэксплуатируемой башне Бутырки. По его словам, это связано с переполнением следственного изолятора.

Пресс-секретарь столичного управления Федеральной службы исполнения наказания Сергей Цыганков объяснил нахождение заключенных в неэксплуатируемой башне "Бутырки". По его словам, это связано с переполнением следственного изолятора.Ранее сообщалось, что члены Общественной наблюдательной комиссии нашли двух заключенных в заброшенной башне СИЗО-2 города Москвы, в которой содержался еще Емельян Пугачев. Как рассказал общественный секретарь столичной ОНК Иван Мельников, в помещении наблюдаются антисанитарные и ужасные условия. Размеры камеры составляют около 4 квадратных метров. В ней расположена двухъярусная кровать, чаша Генуя вместо нормального туалета, а из сломанного крана постоянно течет вода.По словам Сергея Цыганкова, по факту содержания заключенных в башне необходимо пояснить следующее. Размещение обвиняемых обусловлено, в первую очередь, тем, что в настоящее время число людей, содержащихся в следственном изоляторе, превышает фактический лимит наполнения учреждения, сообщает агентство городских новостей "Москва". Кроме того, это временная мера, поскольку в здании, построенном в 1771 году, постоянно проводятся ремонтные работы, которые требуют поэтапного освобождения действующих камер для проведения в них ремонта.