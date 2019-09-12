Злоумышленники в квартирах на улице Плещеева, Алтуфьевском шоссе и Шенкурском проезде организовали притоны для занятия проституцией...

Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали троих подозреваемых в организации занятия проституцией.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что 30-летний москвич, его 36-летняя супруга и 50-летняя жительница столицы в квартирах на улице Плещеева, Алтуфьевском шоссе и Шенкурском проезде организовали притоны для занятия проституцией.В квартирах были задержаны шесть девушек в возрасте от 30 до 45 лет, которые за денежное вознаграждение оказывали услуги интимного характера. В отношении них был составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».По данному факту дознанием УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29