Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 сентября около 16.00.
12 сентября текущего года около 16.00 на улице Гагарина в городе Владимире произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, на женщину, пересекавшую проезжую часть в неустановленном для перехода месте, совершил наезд водитель на мотоцикле.
Пешеход скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, личность погибшей и водителя мотоцикла.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам происшествия и ко всем, кто обладает какой-либо информацией о личности или местонахождении водителя транспортного средства, с просьбой позвонить в полицию по телефонам: (4922) 40-43-10, 54-16-65.