Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 сентября около 16.00.

12 сентября текущего года около 16.00 на улице Гагарина в городе Владимире произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, на женщину, пересекавшую проезжую часть в неустановленном для перехода месте, совершил наезд водитель на мотоцикле.Пешеход скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, личность погибшей и водителя мотоцикла.Сотрудники полиции обращаются к очевидцам происшествия и ко всем, кто обладает какой-либо информацией о личности или местонахождении водителя транспортного средства, с просьбой позвонить в полицию по телефонам: (4922) 40-43-10, 54-16-65.