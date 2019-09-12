По словам потерпевшего, к нему подошли двое неизвестных и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, попросили для проверки на подлинность предъявить им имеющиеся в наличии денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮАО задержали двоих приезжих мужчин, подозреваемых в мошенничестве.В ОМВД России по району Зябликово с заявлением обратился 27-летний приезжий мужчина. По словам потерпевшего, на Ореховом бульваре к нему подошли двое неизвестных и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, попросили для проверки на подлинность предъявить им имеющиеся в наличии денежные средства, после чего, забрав их, скрылись. Ущерб составил более 85 тысяч рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 36 и 43 лет.По данному факту следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.У полицейских есть все основания полагать, что злоумышленники могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний, совершенных на территории столицы.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22