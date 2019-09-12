Сотрудников и студентов Оренбургского университета поблагодарили за заботу о краснокнижных черепахах. Как сообщает ГТРК Оренбург, благодарственные письма подписал начальник областного УМВД Алексей Кампф. Полицейские вручили грамоты руководителю вуза, а также преподавателям и научным работникам.

Сотрудников и студентов Оренбургского университета поблагодарили за заботу о краснокнижных черепахах. Как сообщает ГТРК "Оренбург", благодарственные письма подписал начальник областного УМВД Алексей Кампф. Полицейские вручили грамоты руководителю вуза, а также преподавателям и научным работникам.Спасение более четырех тысяч черепах проходило летом этого года. В июне пограничники задержали большегруз, на борту которого оказались рептилии. "Живой" груз изъяли и для передержки отдали в Оренбургский государственный педагогический университет. Пять недель, пока шло оформление документов для отправки черепашек домой, в Казахстан, сотрудники и студенты вуза ухаживали за животными, кормили и поили.В конце июля всех обитателей специальным грузом доставили в Республику Казахстан. Затем зоологи выпустили их в естественную среду обитания.Кстати, общая рыночная цена краснокнижного "груза" составила восемь миллионов рублей.