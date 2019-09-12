Самолет канадского лоукостера Swoop вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за столкновения со стаей птиц. Пассажирка сняла на видео огненную вспышку в двигателе.

Самолет канадского лоукостера Swoop вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за столкновения со стаей птиц, сообщает CTV. Пассажирка сняла на видео огненную вспышку в двигателе.Из воздушной гавани в городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия) Boeing-737 со 176 пассажирами на борту вылетел в 08:15 вторника по местному времени, но до Эдмонтона он так и не добрался — во время набора высоты в правый двигатель попало несколько гусей. На кадрах виден огненный выхлоп, сопровождавший происшествие."Лайнер начало трясти, свет погас и снова включился. Пассажиры с правых рядов запаниковали из-за пожара, в салоне появился запах дыма", — рассказали очевидцы.Спустя 23 минуты, в 08:38, самолет лоукостера благополучно приземлился в Эбботсфорде, никто из пассажиров не пострадал.В августе в аэропорту Эбботсфорда было зарегистрировано семь случаев столкновения самолетов с птицами, но ни один борт не прервал полет. "Это первый случай на моей памяти, когда лайнер вернулся из-за попадания птиц в двигатель", — признался гендиректор воздушной гавани Парм Сидху.