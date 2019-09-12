Владелец легковушки и присоединившиеся к нему байкеры и водители перекрыли МКАД с целью спасти застрявшую по центру трассы собаку. Удалось им это не сразу - напуганное животное пустилось наутек от людей. Камера регистратора запечатлела спасательную операцию.

Владелец легковушки и присоединившиеся к нему байкеры и водители перекрыли МКАД с целью спасти застрявшую по центру трассы собаку. Удалось им это не сразу — напуганное животное пустилось наутек от людей. Камера регистратора запечатлела спасательную операцию."Стой, друг!" — уговаривал пса неравнодушный водитель, но тот продолжал бегать вдоль бетонного отбойника, с двух сторон зажатый плотным потоком машин — около семи часов вечера в понедельник, 9 сентября, тут было оживленно.Уговаривать дворнягу пришлось долго, она то и дело пыталась удрать от людей, но шум автомобилей возвращал ее на исходную — к ограждению. В конце концов водители легковушек и байкеры перекрыли несколько полос, создав своего рода коридор — по нему пес и добрался до обочины, после чего скрылся в лесополосе.