В помещение букмекерской конторы вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитил денежные средства из кассы, после чего скрылся...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по районам Чертаново Центральное и Орехово-Борисово Северное совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ЗАО задержали 25-летнего приезжего, подозреваемого в ограблении и разбойном нападении на букмекерские конторы, – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Чертаново Центральное с заявлением о грабеже обратился администратор одной из букмекерских контор, расположенной на Чертановской улице. По словам заявительницы, неизвестный, находясь в помещении организации, забрал из кассы более 4 тысяч рублей и скрылся.Днем ранее в ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное поступило аналогичное заявление. По словам представителя организации, в помещение букмекерской конторы вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитил денежные средства из кассы, после чего скрылся. Ущерб составил 42 тысячи рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний приезжий.Дознанием и следствием территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 УК РФ «Грабеж» и 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22