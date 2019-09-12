Восемь человек задержали после массовой драки в столовой на стройке Амурского газоперерабатывающего завода Сила Сибири. Один из рабочих снял побоище на видео.

Восемь человек задержали после массовой драки в столовой на стройке Амурского газоперерабатывающего завода "Сила Сибири". Один из рабочих снял побоище на видео.Инцидент, как уточнили в пресс-центре проекта строительства Амурского ГПЗ, произошел утром 12 сентября, а его причиной стала словесная перепалка двух рабочих, позже переросшая в массовую драку с применением стульев и посуды. Носил ли конфликт национальный характер, представители подрядчика не уточнили.На кадрах видно, как побоище стремительно набирает обороты, в него оказываются вовлечены все новые и новые строители. По итогам были задержаны восемь человек, обошлось без серьезных травм.