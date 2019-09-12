Украинцы и им сочувствующие не устают распространять страшилки про переправу через Керченский пролив. Чем ближе запуск железной дороги по Крымскому мосту, тем больше в СМИ появляется сомнительных публикаций. На сей раз российский ученый Юрий Медовар предупредил о возможном сходе поезда с рельсов.

Украинцы и им сочувствующие не устают распространять страшилкипро переправу через Керченский пролив. Чем ближе запуск железной дороги поКрымскому мосту, тем больше в СМИ появляется сомнительных публикаций. На сейраз российский ученый Юрий Медовар предупредил о возможном сходе поезда срельсов.На Крымском мосту продолжаются приготовления к скорому запуску железной дороги. Крымчане радуются, что смогут выбираться на "материк" поездом, а москвичи, петербуржцы и жители других городов – что появился еще один способ с комфортом добраться на курорты полуострова.Но российский ученый Юрий Медовар призвал не расслабляться.На протяжении нескольких лет он озвучивает прогнозы о неминуемой катастрофеКрымского моста. Правда, ни один из них так и не сбылся. Но неугомонныйисследователь не отчаивается.Запускать поезда по переправе через Керченский проливнельзя, уверен он. По мнению Медовара, Крымский мост может не выдержатьнагрузку от многотонных составов. "Поэтому необходимо "следить затем, чтобы не было перегруза, чтобы не было большой просадки, потому что, есличто-то произойдет с путями, то поезд слетит с рельс", – цитирует ученогоукраинское издание "Обозреватель".Особые меры контроля за состоянием путей говорит о том, чтов России допускают просадку конструкций, полагает исследователь. По его мнению,одновременное движение составов в разные стороны может быть запрещено из-заэкстремальной нагрузки на конструкции ."Будут делать все, что можно, чтобы мост нерухнул", – заключил Медовар.Движение по железнодорожной части переправы планируетсяоткрыть в декабре текущего года. Поезда по свяжут полуостров сМосквой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Новосибирском и другимикрупными городами.