На трассе в Астраханской области задержали троих заключенных, которые сбежали из колонии-поселения в Калмыкии ради участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня города в Астрахани, сообщили в региональном управлении МВД. Погоню сняли на видео.

На трассе в Астраханской области задержали троих заключенных, которые сбежали из колонии-поселения в Калмыкии ради участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня города в Астрахани, сообщили в региональном управлении МВД. Погоню сняли на видео.Серебристую Chevrolet Niva инспекторы попытались остановить около четырех часов утра на трассе Р-216 в Наримановском районе, но безуспешно — водитель вдавил педаль газа в пол. В надежде оторваться от полицейских он через 10 километров свернул в село Линейное, где внедорожник и блокировали.Поведение водителя и его пассажиров не оставляло сомнений в том, что они пьяны, но от прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. Уже в отделении выяснилось, что приятели убежали из колонии-поселения в Калмыкии, где отбывали наказание за кражу, грабёж и разбой.Побег преследовал культурные цели: затосковавшие заключенные хотели приобщиться к прекрасному — принять участие в Дне города Астрахани.