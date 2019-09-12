На турецкие и российские курорты пришлось 65% всех продаж. Причем, на Турцию - 44,6%.

Лето в 2019 году выдалось в большинстве регионов России холодным, и это безусловно сказалось на показателях работы гостиничного сектора экономики. Генеральный директор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова подвела итоги летнего сезона.Из-за холодного лета в центре России многие жители, которые изначально планировали провести отпуск на даче или в городе, изменили свои планы под действием прогноза погоды. В итоге они, увеличив бюджет на отдых, отправились на курорты.Самыми популярными направлениями отдыха в этом году, как и в прошлом, были турецкие и российские курорты. По разным данным продажа путевок на эти направления составила около 65% всех продаж. Причем доля Турции 44,6% (в прошлом году 46%), российских курортов 21% (в прошлом году 18%), рассказывает эксперт. Остальную часть списка занимают в порядке убывания: Греция, Тунис, Кипр, Черногория, Испания, Абхазия (как альтернатива Сочи), Болгария. Если говорить о самых популярных авиамаршрутах лета, то это Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Крым, Минеральные воды, Краснодар.Крым в этом сезоне посетило на 10-12% больше туристов, чем в прошлом году - около 5 млн туристов до середины августа включительно. Увеличение потока туристов сами отели связывают с развитием дорожной сети и открытием моста, а также, созданием турпакетов и стоимостью перелетов на полуостров.Стимулирует поездки не только стремление к традиционным видам отдыха – пляжам или морю, санаторно-оздоровительным возможностям или событиям регионов. Отдельным ядром притяжения является культурно-познавательный тип поездок. В то же время, большой интерес россияне проявляют к гастрономическим и винным маршрутам и к активному спорту.В этом году многие гостиницы отмечают рост прямых самостоятельных бронирований отдыха онлайн туристами, при этом покупают полный пакет от гостиницы, включая услуги и питание.Также растет спрос на готовые, сформированные пакеты и услуги "все включено", которые традиционно интересны семьям с детьми. И это касается не только морских курортов, но и центра страны – Алтая, Кавказа, Татарстана, Дальнего Востока.Безусловно, спортивный 2018 год по показателям всех городов участников чемпионата был самый успешный. Но это лето, не смотря на погоду, не подкачало. Гостиницы городов участников Чемпионата заявляют об удержании уровня количества гостей. Хотя показатели доходности все-таки упали – это связано со снижением чека на 20-40%.Во многих регионах сезон пока не закончился. Все ожидают, что сентябрь и октябрь за счет теплой осени и активной событийной программы добавит дохода объектам гостеприимства.