В День трезвости, который отмечается 11 сентября, священники с самолета окропили Тверь святой водой, чтобы исцелить жителей города от пьянства. На борту воздушного судна помимо священнослужителей пролетела и семейная пара, в которой супруг чудом избавился от пристрастия к алкогольным напиткам.

В День трезвости, который отмечается 11 сентября, священники с самолета окропили Тверь святой водой, чтобы исцелить жителей города от пьянства. На борту воздушного судна помимо священнослужителей пролетела и семейная пара, в которой супруг чудом избавился от пристрастия к алкогольным напиткам.Председатель приходского совета Собора в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" Александр Горячев рассказал, что такие полеты над Тверью осуществляются с 2006 года. "Хотите — верьте, хотите — нет, но однажды, увидев пролетевший самолет, муж сказал своей жене, что он завяжет с алкоголем".Издание ТИА отмечает, что священнослужители привезли с собой 70 литров освященной специальным чином святой воды, а также две иконы — "Неупиваемая чаша" и Иоанна Предтечи. В мероприятии принял участие митрополит Тверской и Кашинский Савва, он привез с собой мощи тверских святых.На высоте 200-300 метров отец Александр лил из чаши на город святую воду, а не окроплял, поскольку брызги могли залететь обратно в самолет. Митрополит в этот момент читал молебен.11 сентября в России отмечали Всероссийский день трезвости. Первое празднование состоялось более 100 лет назад в Санкт-Петербурге. Официальной дата стала в 1913 году.