Коллекции наручных часов общей стоимостью порядка 23 миллионов рублей лишился нападающий футбольного клуба Краснодар Арикленес да Силва Феррейра, более известный как Ари. Вора уже задержали, но вернуть спортсмену удалось только шесть из 12 хронометров.

Коллекции наручных часов общей стоимостью порядка 23 миллионов рублей лишился нападающий футбольного клуба "Краснодар" Арикленес да Силва Феррейра, более известный как Ари. Вора уже задержали, но вернуть спортсмену удалось только шесть из 12 хронометров, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Злоумышленник проник в дом 33-летнего футболиста через окно. Деньги и технику он не тронул, но прикарманил 12 экземпляров часов, в том числе и те, что уроженец Бразилии с российским гражданством получил за выступления за "Локомотив" и "Краснодар".Подозреваемого вычислили и задержали благодаря записям с камер наблюдения — им оказался ранее судимый местный житель. К тому моменту он успел продать половину коллекции, а шесть экземпляров спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома.Похищенное вернули футболисту, который дважды призывался под знамена сборной России.