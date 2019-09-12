Президент Украины Владимир Зеленский загнал в угол своего предшественника Петра Порошенко. После отмены депутатской неприкосновенности, что позволит силой доставить экс-президента на допрос, бывшему лидеру Незалежной нанесли новый удар. У Порошенко, против которого заведено 13 уголовных дел, сдали нервы.
Президент Украины Владимир Зеленский загнал в угол своего предшественника Петра Порошенко. После отмены депутатской неприкосновенности, что позволит силой доставить экс-президента на допрос, бывшему лидеру Незалежной нанесли новый удар. У Порошенко, против которого заведено 13 уголовных дел, сдали нервы.
Накануне Зеленский направил в Верховную раду представление о роспуске Центральной избирательной комиссии. По мнению экспертов, в этой
структуре по-прежнему преобладают сторонники Порошенко. В четверг,
11 сентября, профильный парламентский комитет поддержал инициативу главы
государства.
Бывший президент эмоционально отреагировал на решение новых
властей. Действия Зеленского Порошенко назвал "политическиммотивированными и несовместимыми с демократическими принципами развития
страны". По его словам, члены ЦИК доказали свой профессионализм.
Искать поддержки бывший президент предсказуемо бросился к
американцам. "Об этом говорили с временно поверенным в делах США в Украине
Уильямом Тейлором", – написал на своей странице в Facebook.
Роспуск ЦИК – второй удар по позициям бывшего президента за
текущую неделю. Накануне Верховная рада, большинство в которой принадлежит
пропрезидентской партии "Слуга народа", отменила депутатскую
неприкосновенность.
После поражения на выборах главы государства Порошенко стал
депутатом Верховной рады. Но спокойно отсидеться в парламенте у него, видимо,
не получится.
Закон об отмене депутатской неприкосновенности вступает в
силу с 1 января следующего года. Против возбуждено 13 уголовных дел,
политика вызывают на допросы, но он упорно их игнорирует. С начала следующего
года доставить бывшего президента к следователям могут силой.