Президент Украины Владимир Зеленский загнал в угол своего предшественника Петра Порошенко. После отмены депутатской неприкосновенности, что позволит силой доставить экс-президента на допрос, бывшему лидеру Незалежной нанесли новый удар. У Порошенко, против которого заведено 13 уголовных дел, сдали нервы.

Президент Украины Владимир Зеленский загнал в угол своего предшественника Петра Порошенко. После отмены депутатской неприкосновенности, что позволит силой доставить экс-президента на допрос, бывшему лидеру Незалежной нанесли новый удар. У Порошенко, против которого заведено 13 уголовных дел, сдали нервы.Накануне Зеленский направил в Верховную раду представление о роспуске Центральной избирательной комиссии. По мнению экспертов, в этойструктуре по-прежнему преобладают сторонники Порошенко. В четверг,11 сентября, профильный парламентский комитет поддержал инициативу главыгосударства.Бывший президент эмоционально отреагировал на решение новыхвластей. Действия Зеленского Порошенко назвал "политическиммотивированными и несовместимыми с демократическими принципами развитиястраны". По его словам, члены ЦИК доказали свой профессионализм.Искать поддержки бывший президент предсказуемо бросился камериканцам. "Об этом говорили с временно поверенным в делах США в УкраинеУильямом Тейлором", – написал на своей странице в Facebook.Роспуск ЦИК – второй удар по позициям бывшего президента затекущую неделю. Накануне Верховная рада, большинство в которой принадлежитпропрезидентской партии "Слуга народа", отменила депутатскуюнеприкосновенность.После поражения на выборах главы государства Порошенко сталдепутатом Верховной рады. Но спокойно отсидеться в парламенте у него, видимо,не получится.Закон об отмене депутатской неприкосновенности вступает всилу с 1 января следующего года. Против возбуждено 13 уголовных дел,политика вызывают на допросы, но он упорно их игнорирует. С начала следующегогода доставить бывшего президента к следователям могут силой.