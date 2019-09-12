Американский певец, актер Джефф Фенхольт скончался в возрасте 67 лет в собственном доме. Он не дожил несколько дней до своего 68-летия. Особую известность актер получил благодаря главной роли в бродвейском мюзикле Иисус Христос — суперзвезда, а также причастности к группе Black Sabbath.

Американский певец, актер Джефф Фенхольт скончался в возрасте 67 лет в собственном доме. Он не дожил несколько дней до своего 68-летия. Особую известность актер получил благодаря главной роли в бродвейском мюзикле "Иисус Христос — суперзвезда", а также причастности к группе Black Sabbath.В 1971 году Фенхольт прошел отбор и получил главную роль в бродвейской постановке "Иисус Христос — суперзвезда". В дальнейшем данную роль играл Тэд Нили, он также был дублером Джеффа. Затем последовало мировое турне с участием актера, а также другими легендами известной рок-оперы.К концу турне Фенхольт серьезно увлекся наркотиками и алкоголем. Впоследствии актер нашел себя в христианстве. Роль Иисуса была использована Фенхольтом для позиционирования себя как евангелиста. В это же время американец отрастил себе длинные волосы. Как отмечает издание TMZ, всего Джефф Фенхольт выходил на сцену в образе Христа более 700 раз.Актер хотел стать баптистским проповедником, но этому помешало становление в Black Sabbath. В запутанные и тяжелые времена группы с Фенхольтом было сделано большое количество записей. Его пробовали в качестве солиста, но по ряду причин он не подошел. Впоследствии певец утверждал, что ушел из группы из религиозных соображений, но участники Black Sabbath рассказали, что Фенхольт лишь записал демо для сольного альбома Тони Айомми."Иисус Христос — суперзвезда" — это легендарная рок-опера, которую написали в 1970-м. Заглавную партию для альбома, вышедшего в том же году, исполнил вокалист группы Deep Purple Иэн Гиллан. В 1973 году сняли одноименный фильм, который получил высокие оценки кинокритиков.