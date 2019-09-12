Президент Украины Владимир Зеленский и олигарх Игорь Коломойский устали скрывать взаимную симпатию, пишут российские СМИ. Ажиотаж среди журналистов вызвала появившаяся в Сети фотография, где глава государства и бизнесмен сидят в теплой компании за одним столом.
Президент Украины Владимир Зеленский и олигарх Игорь Коломойский устали скрывать взаимную симпатию, пишут российские СМИ. Ажиотаж среди журналистов вызвала появившаяся в Сети фотография, где глава государства и бизнесмен сидят в теплой компании за одним столом.
Зеленский и Коломойский встретились в офисе президента на
улице Банковая. Бизнесмен сидит рядом с президентом, по его левую руку. Справа
расположился руководитель администрации Зеленского, бывший юрист Коломойского
Андрей Богдан.
Таким образом глава государства и его окружение подали сигнал украинской
общественности, полагает "Российская газета". "Только с ним (Коломойским. – Прим. ред.) президент и
правительство намерены без галстуков обсуждать "вопросы ведения бизнеса на
Украине", – отметили журналисты.
По их мнению, личное благосостояние олигарха после прихода к
власти Зеленского растут как на дрожжах. В частности, под его контроль
переходит генерирующая компания "Центрэнерго", а горно-обогатительные
комбинаты бизнесмена начали получать дешевое электричество. Кроме того, суды
встают на сторону влиятельного олигарха в спорах с конкурентами.
"Создается впечатление, что и Коломойский попросту
устали скрывать взаимную симпатию и общность взглядов и своей ночной встречей
подтвердили все имевшиеся на этот счет подозрения", – пишет "РГ".
Игорь Коломойский покинул Украину в 2017 году на фоне
конфликта с тогдашним президентом Петром Порошенко. Обратно олигарх вернулся в
конце мая, после инаугурации . Новый лидер Незалежной
никогда не отрицал связей с бизнесменом, но заверял, что их отношения не
касаются политики.