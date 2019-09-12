Президент Украины Владимир Зеленский и олигарх Игорь Коломойский устали скрывать взаимную симпатию, пишут российские СМИ. Ажиотаж среди журналистов вызвала появившаяся в Сети фотография, где глава государства и бизнесмен сидят в теплой компании за одним столом.

Президент Украины Владимир Зеленский и олигарх Игорь Коломойский устали скрывать взаимную симпатию, пишут российские СМИ. Ажиотаж среди журналистов вызвала появившаяся в Сети фотография, где глава государства и бизнесмен сидят в теплой компании за одним столом.Зеленский и Коломойский встретились в офисе президента наулице Банковая. Бизнесмен сидит рядом с президентом, по его левую руку. Справарасположился руководитель администрации Зеленского, бывший юрист КоломойскогоАндрей Богдан.Таким образом глава государства и его окружение подали сигнал украинскойобщественности, полагает "Российская газета". "Только с ним (Коломойским. – Прим. ред.) президент иправительство намерены без галстуков обсуждать "вопросы ведения бизнеса наУкраине", – отметили журналисты.По их мнению, личное благосостояние олигарха после прихода квласти Зеленского растут как на дрожжах. В частности, под его контрольпереходит генерирующая компания "Центрэнерго", а горно-обогатительныекомбинаты бизнесмена начали получать дешевое электричество. Кроме того, судывстают на сторону влиятельного олигарха в спорах с конкурентами."Создается впечатление, что и Коломойский попростуустали скрывать взаимную симпатию и общность взглядов и своей ночной встречейподтвердили все имевшиеся на этот счет подозрения", – пишет "РГ".Игорь Коломойский покинул Украину в 2017 году на фонеконфликта с тогдашним президентом Петром Порошенко. Обратно олигарх вернулся вконце мая, после инаугурации . Новый лидер Незалежнойникогда не отрицал связей с бизнесменом, но заверял, что их отношения некасаются политики.