УВД по ВАО устанавливает местонахождение пропавшей без вести Воропаевой Любови Леонидовны...

УВД по ВАО устанавливает местонахождение пропавшей без вести Воропаевой Любови Леонидовны, 14.01.1986 года рождения, уроженку г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 20.07.2019 года.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 160-170 см., нормальное телосложение, волосы длинные русые.Была одета: черная кожаная куртка, синие джинсы, кофта в разноцветную полоску (или футболка), кроссовки.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам(495) 965-14-01; (495) 965-22-48 и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО