Говорят, звездный адвокат Сергей Жорин обзавелся новым именитым клиентом. К его услугам прибег скандально известный продюсер Бари Алибасов. С собой он привез супругу, актрису Лидию Федосееву-Шукшину.

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