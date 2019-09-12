Говорят, звездный адвокат Сергей Жорин обзавелся новым именитым клиентом. К его услугам прибег скандально известный продюсер Бари Алибасов. С собой он привез супругу, актрису Лидию Федосееву-Шукшину.
<a href="https://33live.ru/novosti/12-09-2019-uzhas-bednaya-lida-alibasov-privez-bolnuyu-fedoseevu-shukshinu-k-advokatu.html" target="_blank">Ужас, бедная Лида: Алибасов привез больную Федосееву-Шукшину к адвокату</a> - Говорят, звездный адвокат Сергей Жорин обзавелся новым именитым клиентом. К его услугам прибег скандально известный продюсер Бари Алибасов. С собой он привез супругу, актрису Лидию Федосееву-Шукшину.
[url=https://33live.ru/novosti/12-09-2019-uzhas-bednaya-lida-alibasov-privez-bolnuyu-fedoseevu-shukshinu-k-advokatu.html]Ужас, бедная Лида: Алибасов привез больную Федосееву-Шукшину к адвокату[/url] - Говорят, звездный адвокат Сергей Жорин обзавелся новым именитым клиентом. К его услугам прибег скандально известный продюсер Бари Алибасов. С собой он привез супругу, актрису Лидию Федосееву-Шукшину.