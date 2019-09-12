Говорят, звездный адвокат Сергей Жорин обзавелся новым именитым клиентом. К его услугам прибег скандально известный продюсер Бари Алибасов. С собой он привез супругу, актрису Лидию Федосееву-Шукшину.

Говорят, звездный адвокат Сергей Жорин обзавелся новым именитым клиентом. К его услугам прибег скандально известный продюсер Бари Алибасов. С собой он привез супругу, актрису Лидию Федосееву-Шукшину.После того, как Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина неожиданно для всей страны осенью прошлого года оформили отношения, пара то и дело попадает в скандалы. Причем не по вине эпатажного музыкального продюсера. Так, младшая дочь легендарной актрисы Ольга Шукшина никак не может смириться с внезапным замужеством родительницы.Женщина беспокоится за репутацию матери, однако сам Бари Алибасов убежден, что она печется лишь о наследстве, ведь теперь получается: продюсер оказывается первым в очереди. Сам продюсер утверждает, что не претендует ни на что, и объявил, будто Лидия Федосеева-Шукшина уже написала завещание, в котором якобы распорядилась после себя все оставить средней дочери Марии Шукшиной.А сейчас престарелые супруги посетили известного среди отечественных знаменитостей адвоката Сергея Жорина. Об этом стало известно благодаря Instagram-аккаунту самого душеприказчика. "Семейное фото", – коротко подписал снимок юрист. На фотографии Сергей Жорин предстал стоящим рядом с и . Артистка оказалась сидящей в кресле. Не секрет, что у нее проблемы с ногами, она передвигается с тростью, а иногда и в инвалидной коляске."Ужас, бедная Лида влипла и лучший адвокат России туда же!!! 😩😩" – прокомментировал фотографию скандально известный актер Станислав Садальский. Сергей Жорин не без юмора ему ответил: "Я агент под прикрытием Станислав Юрьевич (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)". Однако рассказывать, по какому вопросу его навестили супруги, он не стал.