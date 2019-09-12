Гражданка по поддельным документам о праве собственности подписала договор купли-продажи квартиры с 52-летним приезжим мужчиной и завладела его денежными средствами...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Замоскворечье задержали 42-летнюю женщину, находившуюся в федеральном розыске по подозрению в совершении мошенничества на сумму в 9 миллионов 500 тысяч рублей.Как было установлено, гражданка по поддельным документам о праве собственности подписала договор купли-продажи квартиры с 52-летним приезжим мужчиной и завладела его денежными средствами в размере 9,5 миллионов рублей. Впоследствии в регистрации собственности покупателю было отказано по причине поддельных документов продавца.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В дальнейшем злоумышленница скрылась от следствия и была объявлена в федеральный розыск. В настоящее время задержанная передана инициатору розыска в Следственный отдел ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60