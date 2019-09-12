В Чите построят новую школу впервые за 30 лет. Учебное заведение появится рядом с новым микрорайоном, который активно застраивается.

Школа рассчитана на 110 мест и станет самой большой в регионе. Здание возводят по типовому проекту, построенной в Краснодаре.Трехэтажное строение будет состоять из пяти блоков. Внутри предусмотрены актовый зал и два спортзала, зона отдыха, медпункт. На пришкольной территории появится спортивные зоны с площадками для футбола и других игр.В настоящее время рабочие готовят фундамент для будущей школы. Строительство завершится в 2020 году, передает РИА Новости.