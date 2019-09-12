Ожидается, что строительные и отделочные работы завершат к концу года

Ожидается, что строительные и отделочные работы завершат к концу годаВ детских садах Владимира планируют создать 200 дополнительных мест. Новые места появятся за счет специальных пристроек в 4-х садиках областного центра - сад № 66 на улице Завадского, № 87 на улице Крайнова, № 4 на улице Сурикова и № 62 на 1-я Пионерской.Уже сейчас здания действующих садиков начали облагораживать: поменяли окна, отремонтировали крыши и много другое.Также рабочие благоустраивают территории: уже во всех детсадах установили опоры освещения, а после возведения пристроек к верандам и корпусам будет вести новый асфальт.Новые корпуса детских садов будут отвечать всем современным требованиям, ожидается, что строительные и отделочные работы завершат к концу года.