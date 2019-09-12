Мероприятие было организовано во взаимодействии с сотрудниками противопожарной службы.

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» и федеральной противопожарной службы провели комплексный урок безопасности с учащимися школы № 7 в городе Гусь-Хрустальный.В целях восстановления у детей навыков безопасного поведения на дороге, их адаптации к сложным дорожным условиям госавтоинспекторы напомнили ребятам о культуре безопасного поведения на улицах, дорогах и в общественных местах. Также рассказали о назначении основных дорожных знаков, различиях и видах светофорных объектов, «дорожных ловушках» и объяснили, почему главный закон для пешеходов должен звучать: «Сначала убедись, а потом переходи».После увлекательной беседы полицейские провели для ребят познавательную экскурсию вблизи образовательного учреждения.Продолжили безопасную беседу в форме викторины на тему соблюдения правил пожарной безопасности представители пятого отряда федеральной противопожарной службы. Дети с удовольствием и правильно отвечали на поставленные вопросы.Также школьникам напомнили номера телефонов вызова всех экстренных служб.Полученный материал был закреплен вручением памяток учащимся.Прощаясь с ребятами, представители силовых структур пожелали ребятам отличных оценок и хорошего настроения.