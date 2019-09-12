Трагедией завершилась для болельщицы из Ирана попытка проникнуть на футбольный матч команды Эстегляль под видом мужчины. В марте этого года Сохар Ходаяри задержала полиция, она была арестована и ее должны были судить. Но фанатка совершила акт самосожжения и умерла от ожогов в больнице.

Трагедией завершилась для болельщицы из Ирана попытка проникнуть на футбольный матч команды "Эстегляль" под видом мужчины. В марте этого года Сохар Ходаяри задержала полиция, она была арестована и ее должны были судить. Но фанатка совершила акт самосожжения и умерла от ожогов в больнице.Девушка подожгла себя в столице страны возле здания суда, когда вышла с очередного заседания, сообщает ВВС. Как сообщили полиции свидетели, она, якобы, услышала, что возможным наказанием станет тюремное заключение до двух лет в колонии.Известно, что женщинам в Иране категорически запрещено посещать спортивные мероприятия с участием мужчин, запрет был введен после исламской революции в 1981 году. При этом когда сборная Ирана попала на чемпионат мира в России в 2018 году, запрет временно был снят.