В Беломорске возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка на уроке физкультуры. Об этом сообщает ГТРК Карелия со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Республике Карелия.

В Беломорске возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка на уроке физкультуры. Об этом сообщает ГТРК "Карелия" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Республике Карелия. По информации ведомства, 10 сентября во время занятий на школьной спортплощадке двенадцатилетняя девочка повисла на металлических воротах. В результате конструкция опрокинулась на ребенка и он получил травму.В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса РФ "Халатность". Наказание может предусматривать лишение свободы на срок до 5 лет. В настоящий момент специалисты начали проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства происшедшего.