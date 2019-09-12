Стоимость строительства - 933 миллиона рублей

Стоимость строительства - 933 миллиона рублейВ микрорайоне Коммунар активно ведут строительство новой школы. Здание возводят рядом со школой №46. Она рассчитана на 400 мест, однако учреждение принимает больше детей. Из-за этого школа работает в 2 смены, многим детям приходится ездить в другие учебные заведения Владимира. Новая школа в Коммунаре объективно нужна.Ее строительство стартовало в середине лета 2019 года. Работы ведет компания «МНК-Групп», которая возвела ледовый комплекс «Владимир».Новая школа рассчитана на 1100 мест. В проекте предусмотрели 3 учебных блока, отдельный блок с актовым залом, пищеблок, блок со спортивными залами и бассейнами, а также учебно-хозяйственный блок.К маю 2021 года школу планируют сдать в эксплуатацию. Стоимость строительства - 933 миллиона рублей.