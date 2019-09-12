Утром в четверг, 12 сентября, на станции метро Алтуфьево Серпуховско-Тимирязевской линии около 07:15 под прибывающий поезд с платформы упал мужчина. Человек попал в спасательный желоб, который располагается между рельсов. Несмотря на это, поезд по инерции накрыл пассажира.

Утром в четверг, 12 сентября, на станции метро "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии около 07:15 под прибывающий поезд с платформы упал мужчина.Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УВД на московском метрополитене, человек упал в спасательный желоб, которые располагается между рельсов. Несмотря на это, поезд по инерции накрыл пассажира. Сотрудники полиции, дежурившие на станции метро, незамедлительно вызвали наряд медицинской помощи. Пострадавшему помогли подняться на платформу.В настоящее время мужчина передан медикам для осмотра и оказания квалифицированной помощи. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено.