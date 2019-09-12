В дальнейшем фонд займется достройкой проблемных объектов, в числе которых ЖК Троицк Е-39, ЖК Легенда и ЖК Академ-Палас.

Московские власти до ноября создадут столичный фонд защиты прав дольщиков, сообщили в Москомстройинвеста."В соответствии со вступившими в силу изменениями в федеральное законодательство (№127-ФЗ, №214-ФЗ), создается Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, который будет иметь приоритетное право на достройку и выступать в роли нового застройщика", – сообщил зампредседателя Москомстройинвеста Александр Гончаров, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.Фонд формируется в целях завершения строительства проблемных объектов в рамках процедуры банкротства застройщиков. Создать Московский фонд защиты прав дольщиков планируется до ноября 2019 года. В дальнейшем фонд займется достройкой проблемных объектов, в числе которых ЖК "Троицк Е-39", ЖК "Легенда" и ЖК "Академ-Палас".В 2017 году в России был создан Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. Миссия фонда "исключить финансовый риск для граждан, покупающих квартиру в строящемся доме, обеспечить защиту их прав и законных интересов в случае банкротства застройщика, создать на территории РФ безопасный и честный рынок долевого строительства".