Представлен новый глава столичного Управления полиции по контролю над оборотом наркотиков. Его возглавил генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника.

Представлен новый глава столичного Управления полиции по контролю над оборотом наркотиков. Его возглавил генерал-майор полиции Андрей Янишевский.Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве. Отмечается, что Андрей Янишевский на всех этапах зарекомендовал себя как профессиональный, грамотный, принципиальный руководитель, который обладает хорошими организаторскими способностями, а также большим практическим опытом. Янишевский награжден тремя орденами Мужества, медалями "За отвагу", а также рядом других наград.Новый глава столичного ведомства родился в 1960 году в Москве. В 1981 году он окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. С 1981 по 1983 служил в Вооруженных силах. С 1983 служил в УВД Москворецкого райисполкома. Также Янишевский окончил высшую юридическую заочную школу МВД СССР и Академию управления МВД России.Предыдущий глава ведомства был уволен в июне 2019 года президентом по ходатайству министра внутренних дел. Причиной этого стало дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому полицейские в квартиру подбросили наркотики.