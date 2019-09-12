В четверг утром, 12 сентября, на северо-западе Москвы произошел трагический инцидент — муж застрелил супругу. Убитой является 39-летняя Нана Цхададзе. По предварительной информации, муж сильно ревновал жену, что и послужило причиной кровавой расправы.

В четверг утром, 12 сентября, на северо-западе Москвы произошел трагический инцидент — муж застрелил супругу.Убитой является 39-летняя Нана Цхададзе. По предварительной информации, муж сильно ревновал жену, что и послужило причиной кровавой расправы.Как сообщает РЕН-ТВ, 53-летний Владимир несколько раз выстрелил в супругу из пистолета ТТ времен Великой Отечественной войны. После случившегося мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о содеянном.Убийца рассказал, что недавно супруга призналась в измене. Ему казалось, что он смог простить жену, поскольку сильно ее любил. Семейная пара даже приобрела квартиру.По версии следствия, утром 12 сентября в одной из квартир на улице Маршала Тухачевского в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, мужчина произвел не менее двух выстрелов в женщину. От полученных ранений та скончалась на месте происшествия, сообщается на сайте Следственного комитета по Москве.В настоящее время на месте трагедии работают следователи. Проводится комплекс следственных действий, который поможет установить все обстоятельства случившегося.Ранее сообщалось о трагическом и похожем инциденте в Челябинской области. Главврач областной больницы, местный депутат Азат Зарипов застрелил свою жену на глазах детей. Причиной стала ревность, поскольку супруга изъявила желание уйти к другому мужчине.