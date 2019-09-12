В одной из квартир на улице Борисовские пруды сотрудниками полиции были обнаружены, изъяты и направлены на экспертизу предметы, похожие на автомат АКС-74У СО, гладкоствольное ружье ИЖ-12...

Оперуполномоченные Центра по противодействию экстремизму УВД по СЗАО совместно с коллегами из ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве, Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области, ФСБ России задержали жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.В ходе отработки полученной оперативной информации о деятельности незаконной мастерской по изготовлению и переделке огнестрельного оружия и боеприпасов, функционирующей на территории Московского региона, сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали 31-летнего жителя столицы.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в одной из квартир на улице Борисовские пруды сотрудниками полиции были обнаружены, изъяты и направлены на экспертизу предметы, похожие на автомат АКС-74У СО, гладкоствольное ружье ИЖ-12, травматический пистолет Стечкина, ручную осколочную гранату, емкости с порохом общим весом около 3 килограммов, запал гранаты в количестве 115 штук, пули в количестве 315 штук, гильзы в количестве 140 штук.Согласно проведенному исследованию изъятые 24 патрона являются винтовочными патронами с трассирующей пулей, 5 мелкокалиберных патронов и 5 спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения. Все они относятся к штатным боеприпасам для множества различных образцов нарезного огнестрельного оружия.Отделом дознания ОМВД России по району Братеево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56