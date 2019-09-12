Пользователи популярных сервисов объявлений по традиции начали предлагать места в очереди за новыми iPhone. Массовая истерия повторяется из года в год. Например, одно из первых мест в очереди у магазина на Тверской стоит 500 тысяч рублей.

Пользователи популярных сервисов объявлений по традиции начали предлагать места в очереди за новыми iPhone. Массовая истерия повторяется из года в год. Например, одно из первых мест в очереди у магазина на Тверской стоит 500 тысяч рублей.Как сообщает издание "Сноб", авторы подобных объявлений предлагают стать в очередь за три или восемь дней до старта продаж, который начнется в России 20 сентября. Для тех, кому достаточно придержать место на протяжении всего лишь суток, желающие за оплату в 25 тысяч готовы сделать это. Стоит отметить, что большая часть работают по предоплате.Презентация iPhone состоялась 10 сентября. Цена самой бюджетной версии в России будет достигать 59 тысяч рублей, самая дорогостоящая обойдется в более 100 тысяч рублей.В сентябре 2018 года наблюдалась похожая ситуация на Тверской улице в Москве. Желающие приобрести новый смартфон стояли трое суток, преградой для них не стала даже плохая погода.