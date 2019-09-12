Полицейские незамедлительно начали розыскные мероприятия...

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы разыскали пропавшую 17-летнюю девушку и вернули ее родителям.В дежурную часть межмуниципального отдела обратился житель поселения Десеновское, который рассказал, что его 17-летняя дочь ушла из дома и не выходит на связь.Полицейские незамедлительно начали розыскные мероприятия, в ходе которых по территории Москвы и Подмосковья были разосланы ориентировки на пропавшего подростка, опрошены соседи и друзья, обследованы места ее возможного пребывания.Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска местонахождение подростка было установлено. Противоправных действий в отношении нее совершено не было.В сопровождение полицейских она была доставлена домой и после проведения профилактической беседы передана отцу, который поблагодарил полицейских за профессиональную и оперативную работу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79