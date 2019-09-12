На подмосковной станции Ленинская электропоезд сбил двух мужчин. Один из пострадавших скончался. Трагический инцидент произошел в вечернее время 11 сентября. При попытке взобраться на платформу двое мужчин были травмированы проходящим электропоездом Москва-Ожерелье.

На подмосковной станции Ленинская электропоезд сбил двух мужчин. Один из пострадавших скончался.Трагический инцидент произошел в вечернее время 11 сентября. При попытке взобраться на платформу двое мужчин были травмированы проходящим электропоездом "Москва-Ожерелье".От полученных травм мужчина 1993 года рождения скончался на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в медицинское учреждение, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.В настоящее время следствием установлен комплекс необходимых проверочных мероприятий, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.Это уже не первый случай, когда жертвами трагических обстоятельств становятся пассажиры электричек, желающие сэкономить. В мае на станции Электрозаводская Казанского направления Московской железной дороги поезд сбил трех человек.