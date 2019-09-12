Нештатно завершились учебные прыжки для двоих военнослужащих 83-й бригады ВДВ в Уссурийске. Один из них приземлился на АЗС, второй - на крышу пятиэтажки, с которой в итоге сорвался и повис на стропах. Спасение десантника сняли на видео.

Нештатно завершились учебные прыжки для двоих военнослужащих 83-й бригады ВДВ в Уссурийске. Один из них приземлился на АЗС, второй — на крышу пятиэтажки, с которой в итоге сорвался и повис на стропах. Спасение десантника сняли на видео.Оба случая произошли в течение суток. Днем 11 сентября Первый случай произошёл днём 11 сентября — небесного гостя приняла заправка на Владивостокском шоссе. Обошлось без травм, но не без шуток пользователей."Бесстрашные парни", — иронизировали комментаторы.В четверг утром еще один десантник приземлился на крышу общежития в микрорайоне Сахпосёлок, но ветром его смело с карниза. Мужчина повис на стропах на уровне второго-третьего этажей, освободиться и спустится ему помогли пожарные. Военнослужащий не пострадал и практически тут же заявил, что готов совершить еще один прыжок.Все это время над районом барражировал военный вертолет.