Сторонники оппозиционера Алексея Навального сообщают о массовых обысках сразу в нескольких регионах. Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

Сторонники оппозиционера Алексея Навального сообщают о массовых обысках сразу в нескольких регионах. Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег в "Фонде борьбы с коррупцией" (ФБК)."Обыски по более, чем 60 адресам в более чем 20 городах. Пришли домой ко всем координаторам, часто также к их родственникам; к волонтерам штабов — ну и в сами штабы, конечно", — сообщил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков.В частности, обыски проходят в Чебоксарах, Екатеринбурге, Омске, Нижнем Новгороде, Липецке, Барнауле, Казани, Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Пензе, Оренбурге, Кургане, Саратове, Перми, Балакове, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Челябинске, Белгороде, Томске, Краснодаре, Тамбове, Ижевске, Тюмени и Ярославле, передает "Интерфакс".О возбуждении уголовного дела против ФБК стало известно 3 августа. По данным следствия, с начала 2016 года по декабрь 2018 сотрудники фонда и лица, которые имели отношение к его деятельности, получили около миллиарда рублей от третьих лиц. Отмечается, что эти деньги были связаны с криминалом. Сейчас следователи пытаются установить причастных к отмыванию денег, а также намерены выявить их источник.Между тем, по данным главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, обыски сегодня проходят не только в штабах Навального, но и у активистов движения в защиту прав избирателей "Голос".