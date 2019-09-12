Подозреваемая в распространении наркотиков задержана в Сочи. При обыске в квартире полицейские обнаружили наркотики растительного и химического происхождения в пакетах с кормом для собак.

Подозреваемая в распространении наркотиков задержана в Сочи. При обыске в квартире полицейские обнаружили наркотики растительного и химического происхождения в пакетах с кормом для собак.Как сообщили "Вестям Сочи" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проверка показала, что в числе изъятых наркотических веществ — марихуана, мефедрон, кокаин, амфетамин, также более 135 граммов МДМА.Подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что должна была расфасовать наркотики и сделать закладки в разных районах Сочи. Девушке грозит до двадцати лет тюрьмы.