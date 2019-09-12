Накануне случилось ужасное происшествие – вспыхнуло учебное заведение. Это произошло в столице Коми, в самом центре Сыктывкара.

Накануне случилось ужасное происшествие – вспыхнуло учебное заведение. Это произошло в столице Коми, в самом центре Сыктывкара.По словам очевидцев, возгораниев здании школы №12, находящейся по адресу: Интернациональная, 167, началось около 16.30 часов. Пожарные автомобили и полиция примчались на место сразу, как только стало известно о валящем дыме из окон.В здании находилось около 500 учеников. Все они были эвакуированы в срочном порядке.Пострадавших среди них не обнаружено.По предварительной версии, причиной пожара стали недостатки в конструкции электрооборудования. По данным , дознаватель и сотрудник испытательной пожарной лаборатории сейчас выясняют остальные детали.К слову, очаг возгорания находился в подсобном помещении возле спортзала, которое в последствии полностью выгорело. Системы автоматической сигнализации и оповещения о пожаре сработали вовремя.