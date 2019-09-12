Дефицит продуктов питания и медикаментов, рост цен на электроэнергию, перебои на границе и в портах и массовые беспорядки грозят Великобритании в случае выхода из Евросоюза без сделки.

Дефицит продуктов питания и медикаментов, рост цен на электроэнергию, перебои на границе и в портах и массовые беспорядки грозят Великобритании в случае выхода из Евросоюза без сделки.Об этом говорится в плане подготовки кабинета министров Соединенного Королевства к "жесткому" варианту выхода.Накануне его опубликовали под давлением оппозиции, которой руководит Джереми Корбин. Согласно документу, столкнется Великобритания с такими последствиями в первый же день после выхода из ЕС без сделки. Однако британский политик Найджел Фарадж назвал этот сценарий полным бредом, передает телеканал "Россия 24".